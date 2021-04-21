İtalya Futbol Federasyonu, "Avrupa Süper Ligi" projesine katılan takımları cezalandırmayı düşünmüyor
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İtalya Futbol Federasyonu, "Avrupa Süper Ligi" projesine katılan takımları cezalandırmayı düşünmüyor

İtalya Futbol Federasyonu, 'Avrupa Süper Ligi' projesine katılan takımları cezalandırmayı düşünmüyor
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, "Avrupa Süper Ligi" projesine katılan üç İtalyan takımını fikirlerinden ötürü cezalandıramayacaklarını söyledi.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, "Avrupa Süper Ligi" projesine katılan üç İtalyan takımını fikirlerinden ötürü cezalandıramayacaklarını söyledi.

FIGC Başkanı Gravina, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak kentlerden olan Roma'da şampiyona verilecek kupanın tanıtımına katıldı ve basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Futbolda "Avrupa Süper Ligi" girişimini başlatan 12 kulüp arasında yer alan Juventus, Inter ve Milan'a yönelik herhangi bir yaptırımın uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna, "Hayır, fikirler kesinlikle cezalandırılamaz. Bugüne kadar somutlaşmamış bir fikir vardı. Eğer yasaların aksine bir proje gerçekleşirse, adalet organları gerekli değerlendirmeleri yapar." şeklinde cevap verdi.

Gravina, futbolun sorunlarının kendisini rahatsız etmediğini, bunlarla hep birlikte yüzleşmeleri gerektiğini belirtti.

Federasyon toplantısında pazartesi günü gündemdeki konuları sakince ele alacaklarını, kimse için kınama ya da yargı sürece olmayacağını ifade eden Gravina, yapılan eleştirileri inkar etmenin kimsenin faydasına olmadığını bunları dikkate alarak futbol dünyasını geliştirebileceklerini dile getirdi.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan'da yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını ilan etmişti.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

Söz konusu projeye dahil olan İngiliz takımları, dün tek tek Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıklarken, bugün de İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Inter ve Milan takımları projeden ayrıldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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