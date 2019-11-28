İtalya F-35 programına devam etme kararı aldı

28.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:26

İtalya, Amerika Birleşik Devletleri'inin (ABD) öncülüğünü yaptığı F-35 savaş jeti programına devam edeceğini duyurdu.



İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, perşembe günü parlamento oturumunda ülkesinin Müşterek Taarruz Uçağı projesi F-35 Lightening II programına devam etme kararı aldığını açıkladı. Bakan Guerini, "Şimdiye kadar yapılan yatırımları ve doğan fırsatları değerlendirme amacıyla programın 2. aşamasına geçişe onay verdim." açıklamasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle