İtalya F-35 programına devam etme kararı aldı
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İtalya F-35 programına devam etme kararı aldı

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, perşembe günü parlamento oturumunda ülkesinin F-35 Lightening II programına devam etme kararı aldığını açıkladı. Bakan Guerini, "Şimdiye kadar yapılan yatırımları ve doğan fırsatları değerlendirme amacıyla programın 2. aşamasına geçişe onay verdim." dedi.

28.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:26
İtalya F-35 programına devam etme kararı aldı

, 'inin (ABD) öncülüğünü yaptığı F-35 savaş jeti programına devam edeceğini duyurdu.


İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, perşembe günü oturumunda ülkesinin Müşterek Taarruz Uçağı projesi F-35 Lightening II programına devam etme kararı aldığını açıkladı. Bakan Guerini, "Şimdiye kadar yapılan yatırımları ve doğan fırsatları değerlendirme amacıyla programın 2. aşamasına geçişe onay verdim." açıklamasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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