İtalya Euro'dan Çıkabilir

Alman IFO Enstitüsü Başkanı Hans-Werner Sinn, İtalya'nın yaşadığı siyasi ve ekonomik krizlerden dolayı ülkenin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu ve ülkede siyasi istikrarın olmayışından dolayı yaşanılan krizin sonunda Euro'dan çıkacağını iddia etti.

Ekonomi dergisi Wirtschafts Woch'de yayınlanan makalesinde ünlü ekonomist Sinn, Almanya, para veya teminat vermezse İtalya'nın Euro'dan vazgeçmesi ihtimali çok yüksek olduğunu belirtti.

Siyasi reformları erteleyen, devlet harcamalarını güçlü bir şekilde devam ettiren ve var olan borçların silinmesini talep eden İtalya'nın AB'den "ya borçlarımızı silersiniz ya da Euro'dan çıkarız" diyerek tehdit ettiğini belirten Sinn, bu söylemlerin İtalya'nın gizli bir hesabının olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Sinn, İtalya dış borçlarını ödeyebilmesi için tasarruf reformlarının yerine getirmesi gerektiğini aksi takdirde, iflasa gideceğini ve İtalya'da meydana gelebilecek bir krizin AB'yi de ciddi manada etkileyeceğini söyledi. İçinde bulunduğu krizden çıkamaması halinde İtalya'nın AB ülkelerine zarar vermemesi için Euro para biriminden çıkmasının en doğru yol olacağını belirtti. - FRANKFURT