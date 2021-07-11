İtalya EURO 2020 final maçına doğru (2)
İngiliz taraftarların tezahüratları İtalyan taraftarların tezahüratları Wembley Metro İstasyonundan detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'nın West End bölgesinde bir araya gelen İngiliz taraftarlar takımlarının İtalya'yla oynayacakları EURO 2020 final karşılaşması öncesi takımları...
İngiliz taraftarların tezahüratları
İtalyan taraftarların tezahüratları
Wembley Metro İstasyonundan detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'nın West End bölgesinde bir araya gelen İngiliz taraftarlar takımlarının İtalya'yla oynayacakları EURO 2020 final karşılaşması öncesi takımları lehine tezahüratlarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar