İtalya EURO 2020 final maçına doğru (2)
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İtalya EURO 2020 final maçına doğru (2)

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiliz taraftarların tezahüratları İtalyan taraftarların tezahüratları Wembley Metro İstasyonundan detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'nın West End bölgesinde bir araya gelen İngiliz taraftarlar takımlarının İtalya'yla oynayacakları EURO 2020 final karşılaşması öncesi takımları...

İngiliz taraftarların tezahüratları

İtalyan taraftarların tezahüratları

Wembley Metro İstasyonundan detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'nın West End bölgesinde bir araya gelen İngiliz taraftarlar takımlarının İtalya'yla oynayacakları EURO 2020 final karşılaşması öncesi takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

İtalya EURO 2020 final maçına doğru (2)
İtalya EURO 2020 final maçına doğru (2)
İtalya EURO 2020 final maçına doğru (2)
İtalya EURO 2020 final maçına doğru (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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