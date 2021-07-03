İtalya EURO 2020'de yarı finalde

EURO 2020 çeyrek final karşılaşmasında Belçika'yı, 2-1 mağlup eden İtalya yarı finale çıktı.

EURO 2020 çeyrek final karşılaşmasında Belçika'yı, 2-1 mağlup eden İtalya yarı finale çıktı.

EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Slovenyak hakem Slavko Vincic yönetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya art arda golle farkı hızlı açtı. 31. dakikada Marco Verratti'nin asistinde Nicolo Barella mücadelede ilk golü atarken, 44. dakikada Insigne farkı 2'ye çıkardı. Belçika ise devre bitmeden 45. dakikada Romelu Lukaku'nun penaltı golü ile durumu 2-1 yaptı.

Mücadelenin ikinci yarısında ise Belçika skoru eşitlemek için büyük mücadele verse de bunu başaramayınca maç ilk yarıda atılan gollerle İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İtalya, yarı final mücadelesinde 6 Temmuz'da İspanya ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı