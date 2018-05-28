İtalya Erken Seçime Doğru Gidiyor

İtalya Erken Seçime Doğru Gidiyor

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, pazar günü yaptığı basın açıklamasında sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Lig Hareketi'nin sunduğu hükümet teklifini reddettiğini söyledi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, pazar günü yaptığı basın açıklamasında sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Lig Hareketi'nin sunduğu hükümet teklifini reddettiğini söyledi.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Hükümet istifası İtalya siyaseti Başbakan Posted: 28 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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