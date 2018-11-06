İtalya Ekibi Fiorentina, Beşiktaş'ın Yıldızı Ryan Babel'e Talip Oldu
Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'e İtalyan ekibi Fiorentina'dan teklif geldi.
Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'in Haziran ayında bitecek olan kontratı İtalya Serie A ekibi Fiorentina'yı harekete geçirdi.
Çizme ekibinin, ocak ayında sezon sonu için başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için menajerine teklif götürdüğü öğrenildi.
Kara Kartal'da bu sezon 16 karşılaşmada görev yapan Babel, 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
BEŞİKTAŞ DA UZATMAK İSTİYOR
Kadrosundaki birçok futboluyla gelecek sezon için masaya oturmanın planlarını yapan Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi bitecek olan futbolculardan biri olan Babel'i ilk sıraya koydu.Teknik Direktör Şenol Güneş'in verdiği raporlar doğrultusunda hareket eden idareciler, Hollandalı oyuncunun kafasının rahat etmesi için yeni mukavele durumunu çözmeye çalışacak.
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BABEL İLE QUARESMAYIDA SAT . ONDAN SONRA TAKIM KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR MODUNDA TAKILIR .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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son maçlarda satıyor bizi bu adam atıba caner mustafa pektemek lens derhal gıtmelı bu takımdan atıba da sut yetenegı yok calım yetenegı yok caner doldur bosalcı sansa orta yapar pektemek yeteneksız babel bencil lensin yuzu gulmuyor oyun oynayamıyor love top ayagına gelınce ya yatıyor yada yatarak vuruyor ayakta kalamıyor şenolda mıllı takıma gıtmelıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ben satılmasından yöneyim, ne kadar 30 yaşın üstünde futbolcu varsa satılsın, heyecanı gitmemiş aç futbolcular gelsin, ruhu gitmiş oğuzhan ve tolgayda satılsınCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ADAM TEK BASINA OYNUYOR BUNUDA MI SATACAZ :))) VALLAHI PATRON CILDIRDI :))Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Hemen sat başkan. Bir bu kaldı elimizde Top oynayan.bunuda çıkar elden.yazık ne hale getirdin takimiCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır