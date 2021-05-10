İtalya, Doğu Kudüs'te şiddetin artmasından derin endişe duyduğunu açıkladı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Doğu Kudüs'te gerginliğin ve şiddetin artmasından derin endişe duyduklarını ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Doğu Kudüs'te gerginliğin ve şiddetin artmasından derin endişe duyduklarını ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'teki gelişmelere dair Di Maio'nun değerlendirmesine yer verildi.

Di Maio, "İtalya, özellikle Doğu Kudüs'te yaşanan gerginliğin ve şiddetin tırmanmasından derin endişe duyuyor. Tüm tarafları en üst düzeyde ölçülü olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere müdahalesi

7 Mayıs'tan bu yana devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

İsrail'in füze saldırılarında 20 kişi şehit oldu

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ayrıca, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket atıldığını açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de şehit olanların sayısının 20'ye, yaralı sayısının 65'e yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin