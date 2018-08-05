İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi, Mısır'da

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile Dışişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.