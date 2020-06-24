İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Libya'da
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İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Libya'da

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libyalı yetkilileri ile görüşmek üzere başkent Trablus'a geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Libya'da
24.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:39

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libyalı yetkilileri ile görüşmek üzere başkent Trablus'a geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, çeşitli temaslarda bulunamk üzere Libya'ya geldi. Başkent Trablus'a inan İtalyan Dışişleri Bakanının, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geleceği öğrenildi. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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