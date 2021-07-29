İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile görüştü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iki bakanın telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Ülkedeki durumla ilgili olarak, anayasaya ve hukukun üstünlüğüne saygı çağrısında bulunuldu. İtalya ve Avrupa Birliği'nin, Tunus'un siyasi ve ekonomik istikrarına yönelik taahhüdünü ve salgınla mücadelesine desteği yeniden teyit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kays Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini...
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini...
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların...
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların...
Tunus'ta Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı
Tunus'ta Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Emrah Prens Harry Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 00:26:25. #1.15#

title