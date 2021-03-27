İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Tunuslu mevkidaşı Cerendi ile görüştü
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Tunuslu mevkidaşı Cerendi ile görüştü

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Tunuslu mevkidaşı Cerendi ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Tunuslu mevkidaşı Osman el-Cerendi ile Roma'da bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Tunuslu mevkidaşı Osman el-Cerendi ile Roma'da bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Di Maio ve Cerendi'nin, ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği, göç sorunu, Avrupa Birliği (AB)-Tunus ilişkileri ve Libya gibi bölgesel meseleleri ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Di Maio, İtalya'nın bölgedeki stratejik ortağı Tunus ile siyasi ve ekonomik bağların daha da güçlendirilmesinin teşvik edilmesi niyetini teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Di Maio'nun, Tunus'un istikrarının tüm Avrupa-Akdeniz bölgesinin dengesi için hayati önemde olduğunu vurguladığı belirtilen açıklamada, İtalya'nın Tunuslu yetkililerin üstleneceği ve uluslararası toplumun da desteğiyle gerçekleştirebileceği reform sürecine tam destek ifade edildi.

İki Bakanın, düzensiz göç konusunda iki ülkenin iş birliğinin önemi üzerinde durduğu vurgulanan açıklamada, Libya, İsrail-Filistin barış süreci de olmak üzere bölgesel konuları değerlendirdikleri aktarıldı.

Açıklamada Bakan Di Maio'nun, İtalya'nın Tunus'a verdiği önemi göstermesi bakımından Tunuslu mevkidaşını, bu yıl İtalya'nın G20 Dönem Başkanı olması sebebiyle 29 Haziran'da Matera'da yapılacak G20 Dışişleri Bakanları toplantısına davet ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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