İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Trablus'ta Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Trablus'ta Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Trablus'ta Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya'yı ziyaret eden İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, başkent Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya'yı ziyaret eden İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, başkent Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Trablus'taki Başbakanlık konutunda gerçekleşen görüşmeye, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Hükümet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma da katıldı.

İtalya ile Libya arasındaki bir dizi ortak dosyanın ele alındığı görüşmenin ardından, taraflar arasında genişletilmiş bir toplantı yapılacağı belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Trablus ziyareti kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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