İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'da Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşme yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü
14.07.2020 22:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:48

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'da Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşme yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maio ve Salih görüşmesinin, Berlin Süreci çerçevesinde İtalya'nın, Libyalılar arası kapsayıcı diyaloğu, siyasi çözümü ve ateşkesi teşvik eden çabasını teyit ettiği belirtilerek, söz konusu hedeflerin yerine getirilmesinde Akile Salih'in önemli katkı sunabileceği kaydedildi.

Görüşmede petrol üretiminin olası serbest bırakılması konusunun da ele alındığı ifade edilen açıklamada, Di Maio'nun Libya'nın doğal kaynaklarının kaldığı yerden işlemeye bir an önce devam etmesi gerektiğini, bunun hem ülkenin ekonomisine ve Libyalıların refahına hem de siyasi ve güvenlik müzakerelerine olumlu katkı yapacağını belirttiği bildirildi.

Bu arada, Akile Salih, İtalyan Adnkronos ajansına verdiği özel mülakatta, "İtalya'dan Libya krizinin çözümü, Libyalılar arası siyasi diyaloğu sürdürmek ve yeni bir hükümete hayat vermek için destek talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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