İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikilinin NATO'nun dikkatini çeken güncel konuları ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, İtalyan bakanın, "Doğu Akdeniz ile ilgili olarak, ittifak içindeki uyumun korunması gerektiğine ve sahildar devletler arasında gerilimi düşürecek diyaloğu kolaylaştırmaya ihtiyaç olduğuna vurgu yaptığı" ifade edildi.

Di Maio'nun, "Akdeniz'deki NATO Deniz Muhafızı misyonunun tam olarak etkin olmasının önemine değindiği ve (Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü) EUNAVFOR MED'in Libya'ya yönelik Birleşmiş Milletler silah ambargosunu denetlemek için yürüttüğü İrini operasyonuyla iş birliği imkanlarını umduğu" belirtildi.

Ayrıca Bakan Di Maio'nun, Afganistan'da nihayetinde barış ve istikrarı sağlayacak ulusal bir uzlaşmayı amaçlayan yapıcı ve kapsayıcı bir iç diyaloğa yönelik İtalya'nın desteğini de ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA