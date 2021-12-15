İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libyalı mevkidaşı el-Menguş ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Roma'da bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Di Maio, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü.

Bakanlar, İtalya ve Libya arasındaki ilişkilerin stratejik yapısını ve ikili ortaklığı güçlendirmeye devam etme hususundaki ortak iradeyi teyit ederken, göç konusu da dahil olmak üzere ikili iş birliğinin öne çıkan alanlarını değerlendirdi.

Bakan Di Maio, seçim sürecinin tamamlanması ile tüm yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin ülkeden çekilmesinin önemini vurgulayarak, İtalya'nın Libya'da kalıcı istikrar sağlanmasına yönelik bağlılığını teyit etti.

Öte yandan Di Maio, tüm Libyalı aktörlerin yeni Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ile yapıcı iş birliği sağlamasının önemine dikkati çekti.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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