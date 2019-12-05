İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

05.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:52

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile Roma'da bir araya geldi.



Bakan Di Maio, ülkesinin en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), bu yıl 5'incisini düzenleyeceği "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu"na katılmak için Roma'ya gelen Libyalı mevkidaşı Seyyale ile Bakanlık'ta görüştü.



Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Di Maio, İtalya'nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne olan desteğini ve Birleşmiş Milletlerin (BM) liderlik ettiği siyasi sürece verdiği desteği teyit etmiştir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, iki bakanın, Berlin süreci üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere, Libya Ulusal Anlaşma Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nı da ele aldığı belirtildi.

Kaynak: AA