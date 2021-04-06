İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya'nın İtalya için yüksek öncelikli olduğunu belirtti
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya'nın İtalya için yüksek öncelikli olduğunu belirtti

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya'nın İtalya için yüksek öncelikli olduğunu belirtti

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'nın İtalya için yüksek öncelikli olduğunu ifade etti.

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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'nın İtalya için yüksek öncelikli olduğunu ifade etti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin bugünkü Libya ziyaretine eşlik eden Dışişleri Bakanı Di Maio, Roma'ya döndükten sonra Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, temaslarını değerlendirdi.

Di Maio, "Bu, yüksek öncelikli bir dosyadır: Libya'da istikrar, kıyılarımızı güvence altına almak, işletmelerimize yeni kalkınma fırsatları sunmak, demokrasi yolunu soran ve arayan bir halka barışı garanti etmek anlamına gelir. Libya ile ticareti geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birkaç gün içinde Mali'ye gideceği bilgisini de paylaşan Di Maio, İtalya'ya yeni yatırımları çekmek için çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Mario Draghi'nin ilk dış gezisi

İtalya'da 13 Şubat'ta göreve gelen Başbakan Mario Draghi'nin ilk dış gezisini Libya'ya yapması, İtalyan basınında da geniş yer buldu.

Basındaki haberlerde, söz konusu ziyaretin, İtalya'nın Akdeniz'deki stratejik rolü, enerji konusu ve düzensiz göç meselesinde büyük önem taşıdığı belirtildi.

Draghi'nin ziyaretinde İtalya ile Libya arasındaki ikili ticaret hacmini artırmanın da üzerinde durduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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