İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya toplantısının 23 Haziran'da Almanya'da yapılacağını bildirdi
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya toplantısının 23 Haziran'da Almanya'da yapılacağını bildirdi

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya toplantısının 23 Haziran'da Almanya'da yapılacağını bildirdi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Berlin'deki Libya konulu bir sonraki toplantının bakanlar düzeyinde 23 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Berlin'deki Libya konulu bir sonraki toplantının bakanlar düzeyinde 23 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Di Maio, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda dış politikada öne çıkan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya ile ilgili gelişmelere değinen Di Maio, 26 Mayıs'ta Bingazi kentinde İtalyan başkonsolosluğunu açacaklarını, 31 Mayıs'ta da Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Roma'ya geleceğini ve burada iş forumuna katılacağını söyledi.

Libya'ya yönelik 19 Ocak 2020'de liderler seviyesinde toplanan Berlin Konferansı'nı hatırlatan Di Maio, "İtalya, Berlin Sürecinin ilgili takip mekanizmalarına aktif olarak katılmaktadır. Bizim talebimiz üzerine Almanya, uluslararası koordinasyonu güçlendirmeye yönelik 23 Haziran'da Berlin formatının bakanlar düzeyinde yeni bir toplantısı için çağrı yaptı." dedi.

Di Maio, "Sahada her iki tarafta da konuşlanan yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin özellikle Suriyeli paralı askerlerin varlığı, terör tehdidi açısından daha fazla endişe uyandırıyor." diye konuştu.

İtalya Dışişleri Bakanı, "Libya'nın doğusundaki Rus askeri varlığı ve batısındaki Türk varlığı sorunsal olarak kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Libya açıklarında avlanırken Libya Sahil Güvenliği'nin İtalyan balıkçılara ateş açtığı 6 Mayıs'taki olaya da değinen Di Maio, "Bu olayın kabul edilemez olduğunu Libyalı yetkililere aktardık. Bu olay, balıkçı teknelerimizin faaliyet gösterdiği Libya açıklarının ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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