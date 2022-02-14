İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Katar'ın hem İtalya hem de Avrupa için "güvenilir ve stratejik" bir ortak olduğunu söyledi.

Di Maio, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Roma'da bir araya geldi. Di Maio ve Al Sani görüşmede, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Di Maio, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Katar'ın hem İtalya hem de Avrupa için "güvenilir ve stratejik" bir ortak olduğunu, İtalya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının yüzde 10'dan fazlasının Doha'dan geldiğini belirtti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi umudundan da bahseden Di Maio, Katar'ın aynı zamanda İtalya'nın Afganistan'a yönelik taahhütlerini kolaylaştırmakta hayati bir rolde olduğunu ifade etti.

Di Maio, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin ise "İtalya olarak, Avrupa Birliği (AB), NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde Moskova'ya her türlü saldırganlık veya gerilimden vazgeçiren net, sağlam mesajlar iletme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı. İtalyan Bakan, Ukrayna - Rusya sınırındaki gelişmeleri endişeyle izlediklerini ve Minsk Anlaşmaları ile Normandiya formatı çerçevesinde diplomatik çözümden yana olduklarını söyledi.

Libya'daki siyasi durumu dikkatle izlediklerini aktaran Di Maio, tüm Libyalı aktörleri ülkenin çıkarı, birliği ve istikrarı için kapsayıcılık, adalet ve şeffaflık temelinde hareket etmeye davet ettiklerini dile getirdi.

Bakan Di Maio, İtalya'nın İran ile her zaman "samimi ve sürekli diyalog"dan yana bir yaklaşım benimsediğini belirterek, Tahran'ın izole edilmesinin kalıcı bir çözüm anlamına gelmediğini kaydetti. Di Maio, Al Sani ile bölgesel istikrar ve güvenliği garanti altına almak için Viyana'da İran ile yürütülen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) ilişkin müzakerelerin önemini kabul ettiklerini aktardı.

Al Sani de İtalyan bakanla görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostum Luigi Di Maio ile beraber Katar-İtalya stratejik diyaloğunun ilk tur toplantısını yapmaktan memnuniyet duyuyorum. İtalya Cumhuriyeti ile güçlü stratejik ilişkilerimiz var. Uluslararası konularda küresel barış ve güvenliği sağlamayı amaçlayan ortak tutumları paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.