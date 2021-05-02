İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Roma'da bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Roma'da bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bakan Di Maio'nun, konuğuna Bağdat'taki İbn el-Hatip Hastanesindeki yangından ötürü taziyelerini ilettiği ve tüm bölge için hayati önem taşıyan Irak'ın tam bir istikrara kavuşması için kurumlarıyla beraber Irak halkını desteklemeye yönelik İtalyan taahhüdünün süreceğini belirttiği kaydedildi.

Görüşmede, iki bakanın DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve terörle mücadelenin önemi üzerinde durduğu da ifade edildi.

Açıklamada, Di Maio'nun, son dönemde Erbil havaalanına roketlerle düzenlenen saldırıları da kınadığı belirtildi.

Di Maio ve Hüseyin'in, İran başta olmak üzere öne çıkan bölgesel konuları ele aldıkları da aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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