İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüştü
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüştü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Maliki ile Roma'da bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Maliki ile Roma'da bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Di Maio, İsrail ile barış müzakerelerinin umut edilen şekilde yeniden başlaması göz önüne alınarak, her şeyden önce Filistin seçim sürecinin ve kurumların sağlamlaştırılmasın öneminin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

İtalya'nın adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir iki devletli çözümden yana olduğunu belirten Di Maio'nun, Barış Süreci'nin merkeziyetini yeniden tesis etmek ve tek arabuluculuk formatı olarak kabul gören Uluslararası Dörtlü Komisyonu (BM, AB, ABD, Rusya Federasyonu) yeniden canlandırmak için geliştirilen İtalyan-İspanyol ortak girişiminin üzerinde durduğu belirtildi.

Di Maio'nun ayrıca, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi umudunu dile getirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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