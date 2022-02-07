İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, BM Libya Özel Temsilcisi Williams ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ile Roma'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Libya'daki siyasi duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu ve İtalya'nın, Libya'daki BM Destek Misyonu'na (UNSMIL) ve Williams'ın özellikle seçim sürecinin sürdürülebilirliğine olan bağlılığına atıfla eylemlerine tam destek verdiği belirtildi.

Di Maio'nun, Libyalıların istikrar ve demokrasi beklentilerine saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlattığı kaydedildi.

İtalya Dışişleri Bakanı'nın, BM arabuluculuğu sayesinde ana siyasi aktörlerin, bölünmeleri önleyecek, sağlam, ortak temellerde hızlı oy kullanmaya imkan verecek olan güvenilir bir siyasi gündem ve seçimler konusunda kısa sürede birleşmesi umudunu dile getirdiği aktarıldı.

Di Maio'nun, önceliğin, ülkede kalıcı bir istikrara kavuşma umutlarını daha da uzaklaştıracak uzun süreli siyasi çıkmaz tehlikesinden kaçınmak olduğunu belirttiği kaydedildi.

Ayrıca Bakan Di Maio, sosyal medya paylaşımında da İtalya'nın Libya dosyası üzerinde azami kararlılıkla çalıştığını ve önceliklerinin Akdeniz'de güvenlik, Libya'nın istikrarı ve insan haklarına saygı olduğunu bildirdi.