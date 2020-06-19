İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Libya'nın bölünmesine yol açacak silahlı ihtilafların önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
19.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:42

İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Libya'nın bölünmesine yol açacak silahlı ihtilafların önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz." dedi.

Di Maio, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Avrupa Birliği (AB) ve Doğu Akdeniz konularının masaya yatırıldığını ifade eden Di Maio, Libya'da çatışmaların sona ermesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Libya'daki tarafların silah almaya devam etmemesi, sahada paralı askerlerin bulunmaması ve sivil can kayıplarının önlenmesi için mayınlar ve patlayıcıların bulunması gerektiğini ifade eden Di Maio, "İtalya olarak sürekli sivil ölümlere yol açan mayınların temizlenmesi için Trablus yakınlarındaki çalışmalara destek verdik. Libya artık Avrupa ve İtalya için güvenlik tehdidi oluşturmamalı. Bunun için de politik çözüm bulunması gerekiyor. Biz İtalya olarak Berlin Konferansı'nda da ifade ettiğimiz gibi Birleşmiş Milletler (BM) önderliğindeki barış sürecini destekliyoruz." diye konuştu.

Di Maio, Libya'da tarafların tekrar müzakere masasına oturma niyeti göstermesinin memnuniyet verici olduğunu da vurgulayarak, "Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz. Ülkede bölünmelere yol açacak silahlı ihtilaflara yol açmamak gerek. Bu yüzden en kısa zamanda BM Genel Sekreterinin özel temsilcisinin atanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak amacıyla AB tarafından başlatılan İrini Operasyonu'na da değinen Di Maio, İtalya'nın operasyona deniz ve hava gücü katkısında bulunduğunu ve amacın Libya'daki silahlı ihtilafın sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

Di Maio, İrini Operasyonu'na ilişkin bir soruya, "AB ülkeleri tam olması gerekeni yapmadı, bizim gemilerimiz de yeni devreye girdi. Tam manasıyla abıhayat gibi hastalıklara çözüm oldu diyemem ama en azından ambargoya riayet edilmesi açısından önemli bir adım olabilir." yanıtını verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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