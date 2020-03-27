İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli Dünyada Covid 19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'nın Dışişleri Bakanı ve Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, yaşanan bu olağanüstü süreci euronews muhabiri Giorgia Orlandi'ye değerlendirdi.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en etkili olduğu ülke İtalya oldu. İtalya'da 27 Mart 2020 itibariyle 86 bini aşkın Covid-19 vakası görülürken 9.134 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyada Covid 19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'nın Dışişleri Bakanı ve Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, yaşanan bu olağanüstü süreci euronews muhabiri Giorgia Orlandi'ye değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle