İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Afganistan temalı olağanüstü uluslararası toplantıya katıldı Açıklaması
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Afganistan temalı olağanüstü uluslararası toplantıya katıldı Açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Afganistan temalı olağanüstü uluslararası toplantıya katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'ın yeniden terörün üreme alanı ve uluslararası güvenliğe tehdit haline gelmemesi gerektiğini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'ın yeniden terörün üreme alanı ve uluslararası güvenliğe tehdit haline gelmemesi gerektiğini belirtti.

Di Maio, G7 ülkeleri, Avrupa Birliği (AB), NATO, Türkiye ve Katar'ın katılımıyla Afganistan gündemiyle düzenlenen olağanüstü uluslararası toplantıya katıldı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Di Maio, toplantıda, Afganistan'daki terör tehdidinin somut olduğunu ve bununla yüzleşmek gerektiğini ifade etti.

Di Maio, "Afganistan, yeniden terörün üreme alanı ve uluslararası güvenliği tehdit eden bir yer haline gelemez." ifadesini kullandı.

Taliban'ın ülkede herhangi bir terörist grubun faaliyet göstermesini önleme hususundaki taahhüdünü yerine getirip getirmediğini takip etmeleri gerektiğini dile getiren Di Maio, Rusya ve Çin'in de benzer endişeleri taşıdığını bu nedenle tüm taraflarla birlikte çalışmaları gerektiğini ve bütün uluslararası toplumun taahhüdüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Di Maio, Afganlar başta olmak üzere bölgede ihtiyaç sahibi ülkelere insani yardım sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

İtalyan bakan, Afganistan'a insani yardım erişiminin garanti altına alınmasını, yardımın gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını ve Birleşmiş Milletler kurumlarının mevcudiyetine engel olunmamasını sağlamaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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