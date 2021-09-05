İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Afgan hükümetinin tanındığını göreceğimizi sanmıyorum"
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Afgan hükümetinin tanındığını göreceğimizi sanmıyorum"

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: 'Afgan hükümetinin tanındığını göreceğimizi sanmıyorum'
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'da Taliban'ın kuracağı hükümetin tanımasının pek olası olmadığını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'da Taliban'ın kuracağı hükümetin tanımasının pek olası olmadığını söyledi.

Afganistan gündemiyle Özbekistan, Tacikistan, Katar ve Pakistan'ı kapsayan seyahatine çıkan Di Maio, Il Fatto Quotidiano gazetesinin etkinliğine Katar'dan video bağlantıyla katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da yeni dönemde Taliban'ın kuracağı hükümetle ilişkilerin nasıl olacağına yönelik bir soruya Di Maio, "Gerçekçi olmak gerekirse Afgan hükümetinin tanındığını göreceğimizi sanmıyorum. Tanıma pek olası değil." yanıtını verdi.

Di Maio, Çin ve Rusya'nın da bu konuda temkinli olduğunu belirterek, Afganistan'da Tacik bileşenler, Pençşir ve diğer partilerin de içinde olduğu kapsayıcı bir hükümete ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İtalyan bakan, Afganistan'ın teröristlerin rahatça hareket edebileceği bir yer olmaması gerektiğini de vurguladı.

Afgan halkını desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Di Maio, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM kuruluşlarının, insani yardım için Afganistan'da sivillere ulaşmasının garanti altına alınması gerektiğini kaydetti.

Kabil büyükelçiliklerini yeniden açmak için yeterli güvenlik koşullarının mevcut olmadığına işaret eden Di Maio, İtalya'nın Kabil Büyükelçiliğinin diğer Batılı ülkelerin yaptığı gibi Katar'ın başkenti Doha'dan hizmet vermesinin ağırlık kazandığını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) içinde tartışma konusu olan "Avrupa ordusu" fikrine ilişkin Di Maio, "İtalya, bir Avrupa ordusunun kurulmasından yanadır. Avrupa savunma mekanizması konusu çok daha önce ele alınması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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