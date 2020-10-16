İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: AB, Türkiye ile diyalog kapılarını kapatmamalı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Akdeniz'de yaşanan krizlerde İtalya'nın tutumunu açıklarken Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin "tecrit etmesine" karşı çıktı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Akdeniz'de yaşanan krizlerde İtalya'nın tutumunu açıklarken Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin "tecrit etmesine" karşı çıktı. Di Maio, "AB, Türkiye ile diyalog kapılarını kapatmamalı" dedi.

Di Maio Perşembe günü Roma'da düzenlenen "Akdeniz'de etik ekonomi ve kardeşlik" temalı bir toplantıda yaptığı konuşmada, İtalya'nın dış politikada yürüttüğü tüm taraflarla müzakere içinde olma pozisyonuna değindi. Suriye, Libya, Kıbrıs, Yunanistan, göç krizi gibi birçok alandaki politikalarının temelini anlatan Di Maio şu ifadeleri kullandı:

"Bir kapıyı kapamak için bir saniye yeterlidir ama bu kapıyı daha sonra geri açmak için onlarca yıl gerekir. Örneğin şu an Rusya ve Türkiye ile yaşananları düşünürsek, bir ülkeyi doğru şeyleri yapması için teşvik etmek yerine AB'den tecrit etme isteğiyle yola çıkarsak o ülke yalnız kalmış olmaz, sadece yüzünü başka yöne döner."

Türk halkı ile diyalog koparsa krizin çözümü Astana formatında olur

İtalya Dışişleri Bakanı, "İnanıyorum ki bugün Türkiye ile ne zorluk yaşarsak yaşayalım AB olarak Türkiye ile, Türk halkı ile diyaloğu tamamen durdurursak elde edeceğimiz tek şey, örneğin Libya ve Suriye gibi konularda krizin çözümünün Astana formatında olması olur" dedi.

AB'nin Rusya ile de diyalog kanalını her zaman açık tutması gerektiğini savunan Di Maio, "Ancak bu şekilde bu ülkelere neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Dış politikadaki bu tutumu "İtalyan usulü" diye tanımlayan Di Maio, "Bazen bu belirsizlik olarak algılanıyor, bize 'Kimin tarafındasınız?' diyorlar. Birinin ya da diğerinin tarafında olmak futbola yakışır bir tavır" dedi ve İtalya'nın "çok taraflılıktan" yana olduğunu vurguladı.

Di Maio şöyle devam etti:

"Kimileri 'İtalya, Türkiye ile diyalog yürütmek istiyor çünkü Kıbrıs'ta neler olduğunu ya da Yunanistan'ın neler yaşadığını bilmiyor' diyor, hatırlatmak isterim ki bizim şirketimiz Eni de Kıbrıs'ta ve o da provokasyonlara maruz kalıyor. Ama biz örneğin şu an Yunanistan ve Türkiye'nin deniz yetki sınırı konusunda bir anlaşmaya varmak zorunda olduğuna ve Kıbrıs'la da diyaloğu teşvik için çabalamamız gerektiğine inanıyoruz."

Fransa ve Almanya, Perşembe günü Türkiye'yi, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle "Avrupa Birliği'ni provoke etmeyi sürdürmekle" suçlamıştı.

İki ülke Türkiye'ye, Doğu Akdeniz konusunda tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre vermişti.