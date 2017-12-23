İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, Libya'da

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile bir araya geldiği bildirildi.



Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Trablus'a gelen Alfano ile görüşen Serrac, bazı tarafların üzerinde anlaşılan konulara riayet etmemelerinin Libya'daki siyasi ortamı kaosa sürüklediğini dile getirdi. Serrac, uluslararası camianın, Fas'ın Suheyrat kentinde Aralık 2015'te imzalanan Siyasi Anlaşma'yı baltalayanlara karşı ciddi tavır takınması gerektiğini ifade etti.



Alfano'nun Trablus'a gelişini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Serrac, iki ülke arasında iyi ilişkiler olduğunu ve bu türden ziyaretler sayesinde görüş alışverişinde bulunabildiklerini kaydetti.



Geçen haziran ayından bu yana çağrısını yaptığı seçimler vasıtasıyla ülkedeki siyasi krizin vatandaşların iradesi doğrultusunda çözülebileceğini vurgulayan Serrac, Yüksek Seçim Komisyonu'nun söz konusu seçimler için hazırlıklara başladığını aktardı.