İtalya Dışişleri Bakanı: AB kapıları Türkiye'ye kapanmadı

07.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:49

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin durma noktasına gelmesinin nedeninin, Avrupa'da yolunda gitmeyen şeyleri Türkiye'nin dile getirmesinden kaynaklandığını ancak AB kapılarının Türkiye'ye asla kapanmadığını söyledi.

Yaklaşık iki buçuk aydır dışişleri bakanlığı koltuğunda oturan, hükümet ortağı popülist 5 Yıldız Hareketi'nin lideri 33 yaşındaki Luigi Di Maio, Roma'daki Yabancı Basın Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Bakanlık kompleksi Farnesina'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Di Maio, AB'nin, Türkiye'ye yönelik "kapalı kapı" politikası izlemesinin bir hata olup olmadığıyla ilişkin bir soruya, "Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri süreci aslında hiç kapalı olmadı" dedi.

"Tartışmaları bir kenara bırakırsak, Türkiye'deki siyasi gelişmeler tüm AB'de şaşkınlıklara yol açıyor" diyen Di Maio, sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreç konusunda verilecek her karar, elbette ki tüm birliğin ortak kararı olacak. Birçok kez, birçok olayda AB'de bölünmeler yaşandı. Bu bölünmeler olduğunda hem içten hem de dıştan eleştiriler geldi. Türkiye'nin katılım süreci durma noktasına geldi, çünkü Türkiye, NATO'nun önemli üyelerinden, ticari anlamda İtalya'nın çok önemli bir partneri ve ilişkiler bu kadar sıkı olunca, bazı şeyler yolunda gitmediğinde dile getiriliyor tabii ki. Mutabık olmadığımız şeyler söyleniyor, Türkiye'nin Suriye topraklarındaki tek taraflı operasyonu hakkında olduğu gibi."ESAD'LA DİYALOG ÇAĞRISIBir İtalyan gazetesine verdiği mülakatta, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir diyalog kurulmasının zamanının geldiğini söylediği hatırlatılan ve bu konuda somut önerileri olup olmadığı sorulan Di Maio, Suriye'ye yönelik her türlü girişimin Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson'un çizgisinin takip edilerek yapılması gerektiğini belirtti.Suriye'nin şimdi bir birliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Di Maio, şu an Anayasa Komitesi'nde olmayan taraflarla da diyalog kurulması gerektiğini ve katılan ülkelerin de Pederson'un hemen arkasında olması gerektiğini belirtti ve "Aksi halde, her şeyin rastgele gelişmesi riskine düşeriz" dedi.Suriye konusunda, Libya'dan daha iyimser olduğunu ifade eden Di Maio, Libya'nın aksine Suriye'de anayasa konusunda çalışmaların başladığını belirtti."LİBYA'DA ARTIK ÇOK FAZLA ZAMANIMIZ YOK"Libya konusunda çok hassas olduklarının da altını çizen Di Maio, "Artık çok fazla zamanımız yok. Libya'da derhal ateşkes için çözüm şartlarını oluşturmamız gerek. Halihazırdaki çatışma, daha fazla insani dram riskine yol açabilir. Berlin'deki konferans umarım en yakın zamanda bir tarih belirlememize vesile olur ve dahli olan tüm ülkeler, tarafları ateşkes kararı almaya ikna eder" diye konuştu. Di Maio, Libya'da askeri bir çözümün kabul edilemez olduğunu da dile getirdi ve buradaki çatışmanın, terörizmi ve daha büyük bir göç akınını tetikleyebileceğini, bu nedenle İtalya'nın her bakımdan risk altında olacağını söyledi. Di Maio, Avrupalı mevkidaşlarıyla her buluşmasında, kıta sınırlarına çok az mesafedeki bu riskin farkında olmaları gerektiğini ilettiğini de anlattı.Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda da konuşan Di Maio, buna karşı olduklarını yineleyerek, İtalyan şirketlerinin bu durumdan çok fazla etkilendiğini hatırlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Bakan Luigi Di Maio'nun Türkiye ve Suriye hakkındaki açıklamaları-Genel ve detay görüntüler

-Bakan Di Maio'nun Libya hakkındaki açıklamalarından alıntılar

Kaynak: DHA