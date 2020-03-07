İtalya Demokratik Parti Lideri Zingaretti koronavirüse yakalandı
07.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:14
İtalya'da hükümetin ortakları arasında yer alan Demokratik Parti Lideri Nicola Zingaretti'ye yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif sonuçlandı.
Aynı zamanda Lazio Futbol Kulübü Başkanı olan 54 yaşındaki Zingaretti, Facebook hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Ben de koronavirüslüyüm" dedi ve kendisini evde tecritte tuttuğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com