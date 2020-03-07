İtalya Demokratik Parti Lideri Zingaretti koronavirüse yakalandı
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İtalya Demokratik Parti Lideri Zingaretti koronavirüse yakalandı

07.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:14
İtalya Demokratik Parti Lideri Zingaretti koronavirüse yakalandı

'da hükümetin ortakları arasında yer alan Lideri Nicola Zingaretti'ye yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif sonuçlandı.


Aynı zamanda Lazio Futbol Kulübü Başkanı olan 54 yaşındaki Zingaretti, Facebook hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Ben de koronavirüslüyüm" dedi ve kendisini evde tecritte tuttuğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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