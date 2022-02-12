İtalya'dan vatandaşlarına "Ukrayna'dan geçici olarak ayrılın" çağrısı - Haberler
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İtalya'dan vatandaşlarına "Ukrayna'dan geçici olarak ayrılın" çağrısı

AA, Barış Seçkin - Güncel
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İtalya'dan vatandaşlarına

İtalya Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını istedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını istedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Kriz Birimi, Ukrayna - Rusya gerilimi dolayısıyla Ukrayna'ya ilişkin seyahat koşullarını güncelledi.

Yapılan duyuruda, "Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşları tedbiren geçici olarak Ukrayna'yı uygun ticari araçlarla terk etmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Donetsk, Luhansk ve Kırım'a seyahat etmenin kesinlikle tavsiye edilmediği de hatırlatıldı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde çoğunluğu başkent Kiev'de olmak üzere 2 bin civarında İtalyan'ın Ukrayna'da olduğu belirtildi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Kiev'deki büyükelçiliklerinin her halükarda faaliyetlerine devam edeceğini, önemli görevlerde olmayan personelin ise İtalya'ya döneceğini kaydetti.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Haberler

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