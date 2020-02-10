İtalya'dan Ukrayna'ya Minsk sürecine ilişkin tam destek

10.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:36

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin, Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüme kavuşmasına yönelik Minsk'te kararlaştırılan barış süreci için gereken neyse yapacağını belirtti.

Di Maio, Ukraynalı mevkidaşı Vadim Pristayko ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin birkaç gün önce Roma'da temaslarda bulunduğunu hatırlatarak "Halklarımız arasındaki dostluğu ve yakınlığı teyit eden ve bunu derinleştirme arzusunu ele alan bir görüşme yaptık. Kiev, Avrupa Birliği (AB) ile diyalog sürecinde İtalya'ya güvenebilir." dedi.

Luigi Di Maio, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda İtalya'nın sağlam desteğini yineledim." ifadesini kullandı.

Minsk sürecine işaret eden Di Maio, "Mevcut anlaşmaların etkili biçimde uygulanabilmesi için biz ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko da İtalya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin önemli ve gelişmekte olduğunu belirterek "Donbas'taki mevcut durumu ve şu anda planlanan girişimleri ayrıntılı olarak ele aldık. Özellikle de yaptırımlar konusu ve ulusal ekonomik kalkınmanın iyileşmesine duyulan ihtiyacın üzerinde duruldu." ifadelerini kullandı.

Pristayko, İtalyan makamlarının Ukrayna hükümetinin yolsuzlukla mücadele ve sosyal reformlarını olumlu değerlendirdiğini kaydetti.

İtalya'ya Ukrayna ile ilgili haberlerin Rusya üzerinden geldiğine dikkati çeken Pristayko, kitle iletişim araçlarının propaganda aracı olarak kullanılmaması ve tarafsız olması gerektiğini, bu nedenle de İtalya'daki medya ağlarını genişleteceklerini söyledi.



Konuk bakan Pristayko, İtalyan mevkidaşını resmi ziyaret için Kiev'e davet etti.

Kaynak: AA