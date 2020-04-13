İtalya'dan Türkiye'ye getirilen öğrenciden "karantina yurdu"na övgü dolu sözler
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İtalya'dan Türkiye'ye getirilen öğrenciden "karantina yurdu"na övgü dolu sözler

İtalya'dan Türkiye'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'daki yurtlarda 14 gün karantinada tutulduktan sonra evlerine gönderilen 401 öğrenciden Elif Canbazoğlu, Türkiye'de kendilerine gösterilen ilgiden ve sunulan imkanlardan övgüyle bahsetti.

13.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:26
İtalya'dan Türkiye'ye getirilen öğrenciden

İtalya'dan Türkiye'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'daki yurtlarda 14 gün karantinada tutulduktan sonra evlerine gönderilen 401 öğrenciden Elif Canbazoğlu, Türkiye'de kendilerine gösterilen ilgiden ve sunulan imkanlardan övgüyle bahsetti.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan Bölümünü bitirdikten sonra İtalya'nın Trieste kentine yüksek lisans yapmaya giden Elif Canbazoğlu, İtalya'dan getirildikten sonra Samsun'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtta 14 gün gözlem altında kaldı.

Karantina sürecinde yaşadıklarını belgeselle anlattı

Karantina süresini tamamlayarak Ankara'daki ailesinin yanına giden Canbazoğlu, İtalya'dan getirilişini ve karantina sürecinde yaşadıklarını 15'er dakikalık iki bölümden oluşan belgesel haline getirerek, sosyal medyada paylaştı.

Canbazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'da salgının hızla yayılması nedeniyle büyük korku yaşadığını belirterek, "İtalya'da ailem yanımda değildi, 'hasta olursam ne olacak' gibi korkular yaşadım. Her şeyden önce pek fazla bilmediğim bir ülke ve şehirdeydim. Sağlık sistemini bilmediğim için insan ister istemez güvensiz hissediyor ve korkuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yurt dışındaki öğrencilerin getirileceğini açıklamasının ardından büyük sevinç yaşadığını dile getiren Canbazoğlu, "Bizim için çok büyük bir umut oldu. Merakla beklediğimiz bir şeydi. Ailemle de konuştuğumuzda 'inşallah böyle bir tahliye olur' diye düşünüyorduk. Hemen Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu ile irtibata geçtim ama İtalya'da da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için uçakların geleceği yere ulaşmak büyük bir sorundu. Ben Trieste'den Milano'ya gitmek için 2 gün öncesinden yola çıktım. Bizlere çok büyük güzellik ve iyilik yaptılar ayrıca acil durum numaralarını bize gönderdiler ve panik yaptığımız anlarda saat kaç olursa olsun aradığımızda onlara ulaştık." diye konuştu.

"Karantinada hiç bu kadar ilgi ve güler yüz beklemiyordum"

Her türlü riski göze alarak Milano'daki havaalanına ulaştığını ve sonrasında Türkiye'de olmaktan dolayı sevinç yaşadığını belirten Canbazoğlu, "Samsun'da 14 gün karantina altına alındık. Karantina sürecinde ben 2 hafta tek bir odanın içinde kapalı yerde tek başıma kalmakla alakalı endişe yaşadım. Hiç bu kadar ilgi, güler yüz, sorunlarla ve taleplerle bu kadar yakından ilgilenileceğini beklemiyordum. Çok büyük jestler yapıldı. Bizi mutlu etmek için çok uğraştılar." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı

Canbazoğlu, İtalya'da yaşadıklarını, tahliye sürecini ve karantina altındaki yaşamı insanlara anlatmak amacıyla iki bölümlük kısa belgesel hazırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tahliye sürecinde ve karantinada bizlere yaptıkları güzelliklerin bilinmesini ve o günlerin unutulmamasını istedim ayrıca insanların karantinanın kötü bir şey olmadığını da görmeleri için çektiğim kısa videolardan ve yaşadıklarımı anlattığım belgesel yaptım. Asla o günleri unutmak istemem. Bizimle ilgilenen Gençlik ve Spor Bakanımız ile kat görevlileri, sağlık personeli, güvenlik personeline kadar hepsine teşekkür etmek istedim. Onlar sayesinde karantina sürecini çok iyi şekilde geçirdik. Evde karantinaya devam ediyorum. Bizim tek odada geçirdiğimiz karantina sürecini vatandaşlarımızın evlerinde rahatlıkla geçirebileceklerini düşünüyorum. Onun için salgın geçinceye kadar 'hayat eve sığar'."

Kaynak: AA

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