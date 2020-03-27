İtalya'dan Türkiye'ye gelen ve ateşi yüksek çıkan 13 öğrencinin koronavirüs testi negatif çıktı Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, salı günü İtalya'dan gelen 401 öğrenci arasında ateşi yüksek olduğu için gözetim altına alınanların Covid-19 testlerinin negatif çıktığını duyurdu

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, salı günü İtalya'dan gelen 401 öğrenci arasında ateşi yüksek olduğu için gözetim altına alınanların Covid-19 testlerinin negatif çıktığını duyurdu. 19 Mayıs Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilere kampüste açıklama yapan İl Müdürü Kasapoğlu, "Hamdolsun, 13 arkadaşınızın testi negatif çıktı" açıklamasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com