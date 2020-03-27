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Koronavirüs, Samsun, İtalya, Dünya

İtalya'dan Türkiye'ye gelen ve ateşi yüksek çıkan 13 öğrencinin koronavirüs testi negatif çıktı

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, salı günü İtalya'dan gelen 401 öğrenci arasında ateşi yüksek olduğu için gözetim altına alınanların Covid-19 testlerinin negatif çıktığını duyurduView on euronews.

27.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:18

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, salı günü İtalya'dan gelen 401 öğrenci arasında ateşi yüksek olduğu için gözetim altına alınanların Covid-19 testlerinin negatif çıktığını duyurduView on euronews

İtalya'dan Türkiye'ye gelen ve ateşi yüksek çıkan 13 öğrencinin koronavirüs testi negatif çıktı
Kaynak: Euronews.com

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İtalya'dan Türkiye'ye gelen ve ateşi yüksek çıkan 13 öğrencinin koronavirüs testi negatif çıktı

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