İtalya'dan Türkiye'ye dönen tıp öğrencisi: Karantina sonrası test yapılmazsa yurttan çıkmayacağım Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği ülkelerde geçici olarak bulanan öğrencilerden 2 bin 721'si, talepleri doğrultusunda ülkeye getirilerek karantina altına alındı.

Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği ülkelerde geçici olarak bulanan öğrencilerden 2 bin 721'si, talepleri doğrultusunda ülkeye getirilerek karantina altına alındı. Öğrenciler, taşıyıcı olma potansiyellerine dikkat çekti ve 14 günlük karantina süreci sonrasında kendilerine test yapılmasını talep ettiView on euronews