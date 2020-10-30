İtalya'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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İtalya'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

30.10.2020 22:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:51
İtalya'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Türkiye için dayanışma mesajı yayınlayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Türkiye için dayanışma mesajı yayınlayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Türkiye'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından birçok ülke Türkiye'ye taziyelerini ve desteklerini iletmeye devam ediyor. İtalya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye için dayanışma mesajı yayınlayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Bakanlıktan yapılan açıklamda, "İtalya, bugün Ege Denizi'nde ağır bir depremin vurduğu Yunanistan ve Türkiye'nin dost haklarına yakınlık ve dayanışmasını belirtiyor. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler" denildi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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