İtalya'dan Suriye'ye ve Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelere 45 milyon avro ilave yardım
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İtalya'dan Suriye'ye ve Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelere 45 milyon avro ilave yardım

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin, Suriye'deki çatışmayı büyük dikkatle takip ettiğini, bu ülkeye ve çok sayıda Suriyeliyi barındıran bölge ülkelerine 45 milyon avroluk ilave yardım yapacağını bildirdi.

İtalya'dan Suriye'ye ve Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelere 45 milyon avro ilave yardım
30.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:11

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin, Suriye'deki çatışmayı büyük dikkatle takip ettiğini, bu ülkeye ve çok sayıda Suriyeliyi barındıran bölge ülkelerine 45 milyon avroluk ilave yardım yapacağını bildirdi.

İtalyan Bakan, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa video konferans yoluyla düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları Oturumu'na katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Di Maio, "İtalya, onuncu yılına giren ve son yılların en ciddi insani krizlerinden biri olan Suriye'deki çatışmanın gelişimini büyük dikkatle takip ediyor. Savaşın tükettiği ve bugün Kovid-19 yayılma riskinin giderek arttığı durumda, Suriye halkının acılarını hafifletmek, İtalya'nın kaçamayacağı ahlaki bir görevdir." ifadesini kullandı.

İtalya'nın, krize çözümün askeri seçeneklerden geçemeyeceğine ikna olduğuna dikkati çeken Di Maio, şunları kaydetti:

"İtalya, BM himayesinde ve BMGK'nin 2254 numaralı kararıyla uyumlu, kapsayıcı ve güvenilir bir siyasi sürece odaklanması gerektiğini düşünüyor. Bu çerçevede, İtalya, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi (Geir) Pedersen'i şartsız şekilde destekliyor ve siyasi sürecin başarısı için Suriye krizine dahil olan ana aktörler arasındaki diyaloğa aktif bir şekilde destek veriyor."

Luigi Di Maio'nun söz konusu oturumda, İtalya'nın Suriye'ye ve çok sayıda Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik insani yardım ve kalkınma faaliyetlerine 45 milyon avroluk ilave katkıda bulunacağını duyurduğu da belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

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