İtalya'dan Suriye Açıklaması: Barış İçin Çalışmalıyız

İtalya Başbakanı Gentiloni, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Duma'da 78 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının ardından gündeme gelen muhtemel askeri müdahaleye ilişkin, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız" dedi.

İtalya'dan Suriye Açıklaması: Barış İçin Çalışmalıyız

İtalya Başbakanı Gentiloni, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Duma'da 78 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının ardından gündeme gelen muhtemel askeri müdahaleye ilişkin, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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