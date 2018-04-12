İtalya'dan Suriye Açıklaması: Barış İçin Çalışmalıyız
İtalya Başbakanı Gentiloni, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Duma'da 78 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının ardından gündeme gelen muhtemel askeri müdahaleye ilişkin, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız" dedi.
İtalya Başbakanı Gentiloni, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Duma'da 78 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının ardından gündeme gelen muhtemel askeri müdahaleye ilişkin, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız" dedi.
Kaynak: Dunya.com