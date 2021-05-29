İtalya'dan San Marino karşısında gollü prova
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İtalya'dan San Marino karşısında gollü prova

İtalya'dan San Marino karşısında gollü prova
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Futbolda hazırlık maçında İtalya, konuk ettiği San Marino'yu 7-0 yendi.

Futbolda hazırlık maçında İtalya, konuk ettiği San Marino'yu 7-0 yendi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan İtalya Milli Takımı, bu akşam Cagliari kentindeki Sardinya Arena Stadı'nda San Marino ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

"Gök mavililer" olarak anılan İtalya, San Marino'yu 7-0'lık skorla mağlup etti.

İtalya'nın gollerini; Bernardeschi (32. dakika), Ferrari (34. dakika), Politano (49. ve 78. dakika), Belotti (67. dakika) ve Pessina (75. ve 87. dakika) kaydetti.

"Gök mavililer", Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçını 4 Haziran'da Çekya ile oynayacak.

İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer alıyor. İtalya, 11 Haziran Cuma günü şampiyonanın açılış maçında Roma'da Türkiye ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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