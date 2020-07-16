İtalya'dan Kovid-19 nedeniyle 3 Balkan ülkesine "seyahat yasağı" İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında risk taşıdıkları gerekçesiyle Sırbistan, Kosova ve Karadağ'a yönelik karşılıklı ve transit geçiş de dahil olmak üzere seyahat yasağı getirdi.

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında risk taşıdıkları gerekçesiyle Sırbistan, Kosova ve Karadağ'a yönelik karşılıklı ve transit geçiş de dahil olmak üzere seyahat yasağı getirdi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Sırbistan, Karadağ ve Kosova'yı risk altındaki ülkeler listesine ekleyen yeni bir kararname imzaladım. Buna göre, son 14 günde bu ülkelerde bulunanların, İtalya'ya girişi ve transit geçişine yasak getirildi. Dünyada salgın en kritik aşamada. Şu ana kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi savunmak için azami ihtiyat gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

Bu son kararla son dönemde İtalya'nın seyahat kısıtlaması getirdiği ülke sayısı da 16'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamayla, aralarında Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu 13 ülkeden gelen ya da bu ülkelerden transit geçiş yapan kişilere, İtalya'ya giriş ve transit geçiş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA