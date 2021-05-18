İtalya'dan İsrail ve Filistin'e derhal şiddeti durdurma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'dan İsrail ve Filistin'e derhal şiddeti durdurma çağrısı

İtalya'dan İsrail ve Filistin'e derhal şiddeti durdurma çağrısı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarına bir an önce şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarına bir an önce şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Di Maio'nun İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, söz konusu görüşmede Di Maio'nun, Aşkenazi'ye, İtalya'nın Orta Doğu dörtlüsü öncülüğündeki arabuluculuk çabaları doğrultusunda şiddetin derhal durdurulması, gerilimi düşürecek tedbirlerin alınması ve diyaloğun yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Di Maio, aynı çağrıyı dün gece telefonda görüştüğü Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'ye de yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Milli Eğitim Bakan Selçuk: '40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı'
Milli Eğitim Bakan Selçuk: "40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Filistinlilere saldırısına ilişkin Meclisi bilgilendirdi Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Filistinlilere saldırısına ilişkin Meclisi bilgilendirdi Açıklaması
Suudi Arabistan, Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'nin açıklamaları nedeniyle Lübnan'a protesto notası verdi
Suudi Arabistan, Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'nin açıklamaları nedeniyle Lübnan'a protesto notası verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Sedat Peker Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'dan İsrail ve Filistin'e derhal şiddeti durdurma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 20:30:21. #1.15#

title