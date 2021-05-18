İtalya'dan İsrail ve Filistin'e derhal şiddeti durdurma çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarına bir an önce şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarına bir an önce şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Di Maio'nun İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, söz konusu görüşmede Di Maio'nun, Aşkenazi'ye, İtalya'nın Orta Doğu dörtlüsü öncülüğündeki arabuluculuk çabaları doğrultusunda şiddetin derhal durdurulması, gerilimi düşürecek tedbirlerin alınması ve diyaloğun yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Di Maio, aynı çağrıyı dün gece telefonda görüştüğü Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'ye de yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin