İtalya'dan "İsrail'deki Afrikalı Göçmenler" Açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında varılan "göçmen anlaşmasına" ilişkin, "İsrail ve UNHCR arasındaki 'Afrika'dan İsrail'e giden ve İsrail'in reddetmeme taahhütünde bulunduğu göçmenlerin 5 yıl içinde yeniden yerleştirilmesine ilişkin' ikili anlaşma bağlamında İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirilir." ifadesini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile BM arasında varılan anlaşma kapsamında İsrail'deki Afrikalı göçmenlerin Batılı ülkelere gönderilmesine ilişkin, İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İsrail ve UNHCR arasındaki 'Afrika'dan İsrail'e giden ve İsrail'in reddetmeme taahhütünde bulunduğu göçmenlerin 5 yıl içinde yeniden yerleştirilmesine ilişkin' ikili anlaşma bağlamında İtalya ile herhangi bir anlaşma olmadığı bildirilir." ifadesi kullandı.

İsrail 16 bin 250 Afrikalı göçmeni sınır dışı edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, BM ile varılan anlaşma kapsamında ülkedeki Afrikalı göçmenlerin 16 bin 250'sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderileceğini duyurmuştu.

Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, Afrikalı göçmenlerin İsrail'e gelmesini "şiddetli terör saldırılarından çok daha kötü bir olay" şeklinde tanımlamıştı.

İsrail meclisi (Knesset), Aralık 2017'de yasa dışı sığınmacıların ülkeden zorla çıkarılmasına izin veren yasayı geçirmişti. Buna göre sınır dışı edilmeye "razı" olmayan göçmenlerin hapse atılması öngörülüyordu ancak bu uygulama İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu.

İsrail'de tamamına yakını Eritre ve Sudan'daki savaş ve katliamlardan kaçan yaklaşık 40 bin Afrikalı göçmen bulunuyor. Afrikalı göçmenlerin büyük çoğunluğu Hristiyan, bir kısmı da Müslümanlardan oluşuyor.

İsrail hükümeti bu kişilere mülteci statüsü vermeyi reddediyor.