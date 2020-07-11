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İtalya'dan gelip Çanakkale'de atölye açan seramik sanatçısı "kültür elçisi" oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 yıl önce seramik atölyesi açan Çiğdem Torlak Campigotto, ürettiği eserlerle yurt dışında geleneksel Türk el sanatını tanıtıyor.

İtalya'dan gelip Çanakkale'de atölye açan seramik sanatçısı
11.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:39

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 yıl önce seramik atölyesi açan Çiğdem Torlak Campigotto, ürettiği eserlerle yurt dışında geleneksel Türk el sanatını tanıtıyor.

Eşi İtalyan vatandaşı olan Campigotto, 200 haneli Babakale köyünde eski bir balıkçı ağı tamir atölyesinde seramik tabak, vazo, pano gibi hediyelik eşyalar üretiyor.

Sipariş üzerine çalışan Campigotto, eserlerinin çoğunu İtalya'ya göndererek yurt dışında tanıtımına da katkı sağlıyor.

Çiğdem Torlak Campigotto, AA muhabirine, 12 yıl İtalya'da yaşadıktan sonra eşinin işi dolayısıyla Bursa'ya göç ettiklerini söyledi.

Yaz aylarında dinlenmek amacıyla ilk kez 2012'de geldikleri Babakale'yi çok beğendiklerini anlatan Campigotto, buradan yazlık ev satın aldıklarını anlattı.

Seramik sanatıyla ilgilenmeye 8 sene önce başladığını dile getiren Campigotto, şöyle konuştu:

"2015 yılında güzel zaman geçirmek için bu sanat atölyesini açtım. Burada genellikle elle şekillendirdiğim ürünler yapıyorum. Siparişler doğrultusunda üretim yapıyorum. Anadolu, Yunan ve İtalyan karışımı bir tarzda eserler ortaya çıkarıyorum. Geleneksel motifleri de kullanmayı seviyorum. Roma tarzını da seviyorum. Mitolojiye hem ilgiliyim hem de mitolojik esintili eserler üretiyorum.

Babakale küçük bir köy. Çok büyük beklentilerle de bu atölyeyi açmadık. Hem köye katkısı olsun hem biz iyi zaman geçirelim diye böyle bir dükkan ya da atölye fikri doğdu. Kısa zamanda çok beğenildi. Buradan ürün alıp Amerika'ya götürenler oluyor, Almanya'ya götüren de oluyor. İtalya'ya sipariş olarak çalışıyoruz. İstanbul'dan birçok arkadaşımız artık mağazalardan pek alışveriş yapmıyor, tabağından kupasına kadar bizden tedarik ediyorlar."

Geleneksel Türk el sanatının tanıtımına da katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Campigotto, eserleriyle ilgili olumlu geri dönüşler aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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