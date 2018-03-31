İtalya'dan Gazze Açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Gazze'deki çatışmalara ilişkin endişesini ve taziyesini ileterek, "İtalya şiddeti kınıyor, dahil olan bütün taraflara gerilimin azaltılması ile İsrailli ve Filistinlilerin bir arada barış ve güven içinde yaşayabileceği acil siyasi çözüm çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadaki resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Alfano'nun Gazze'de yaşanan ve 15 Filistinlinin şehit olduğu olaylara ilişkin açıklamasına yer verildi.

Paylaşımda, Alfano'nun "Gazze'deki şiddet içeren çatışmalara ilişkin endişe ve taziyelerimi iletiyorum. İtalya şiddeti kınıyor, dahil olan bütün taraflara gerilimin azaltılması ile İsrailli ve Filistinlilerin bir arada barış ve güven içinde yaşayabileceği acil siyasi çözüm çağrısında bulunuyor." değerlendirmesi aktarıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.