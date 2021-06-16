İtalya'dan dünya şampiyonluğuyla döndüler
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İtalya'dan dünya şampiyonluğuyla döndüler

İtalya'dan dünya şampiyonluğuyla döndüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında Paletli Yüzme Genç Milli Takımı dünya şampiyon oldu.

İtalya'da düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında Paletli Yüzme Genç Milli Takımı dünya şampiyon oldu. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler'de 8 yıldır paletli yüzme sporu yapan Emir Yiğit'i kutladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'da devam eden şampiyonada 4x50 metre su üstü bayrak yarışında Türkiye'yi Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Elbir ve Emir Yiğit'ten oluşan takımın temsil etti. Elemeleri 1.09.80 dakikalık dereceyle geçen milli sporcular finalde ise 1.08.99'luk zamanla dünya şampiyonu oldu. Türkiye'nin ardından İtalya 2'nci, Yunanistan ise 3'üncü sırayı elde etti.

"BAHÇELİEVLER'İN ÖZ EVLADINI AYRICA TEBRİK EDİYORUM"

Lignano Sabbiadoro kentindeki şampiyonada 4x50 metre su üstü bayrak yarışında altın madalya kazanan Paletli Yüzme Genç Milli Takımını tebrik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, şu ifadelere yer verdi, "Antrenör ve sporcuları yürekten kutluyorum. Mutluyuz ve gururluyuz. Ülkemize bu başarıyı armağan eden genç milli sporcularımızı alkışlıyoruz. Bu zorlu sürecin ardından formunu koruyarak dünya şampiyonu olmak gerçekten büyük bir başarıdır. Paletli Yüzme Genç Milli Takımızı tebrik ediyorum. Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi ve Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde antrenmanlarını Çetin Bingül hocamızla birlikte yapan ve dünya şampiyonu olan Emir Yiğit evladımızı ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

-İHA-

İtalya'dan dünya şampiyonluğuyla döndüler
İtalya'dan dünya şampiyonluğuyla döndüler
İtalya'dan dünya şampiyonluğuyla döndüler
İtalya'dan dünya şampiyonluğuyla döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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