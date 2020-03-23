İtalya'dan dönmek isteyen Türk öğrenciler yola çıkıyor
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İtalya'dan dönmek isteyen Türk öğrenciler yola çıkıyor

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'dan Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin intikali için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

23.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:34
İtalya'dan dönmek isteyen Türk öğrenciler yola çıkıyor

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'dan Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin intikali için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, aralarında İtalya'nın da olduğu 8 ülkede bulunan ve Kovid-19 salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen öğrencilerin dönüşüne ilişkin, süreç devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, sürecin İtalya ayağında Türk misyonların dönme talebini ileten yaklaşık 600 öğrenci bulunuyor.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gitme talebinde bulunan takriben 223 öğrencimizi buradan göndermeyi öngörüyoruz. Fakat onların intikali için çaba içindeyiz. Çok zor bir süreç. Bu rakamın oynama ihtimali var. Gelebilecek olan var, gelemeyecek olan var." dedi.

Büyükelçi Esenli, ülke içi serbest dolaşımdaki kısıtlamalar nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle İtalya'nın uzak noktalarından öğrencilerimizin salimen Roma'ya intikali için gayret sarf ediyoruz. Böyle durumlarda Bölge Valileriyle temasa geçiyoruz. En uzak noktalardan biri olan Puglia'dan bazı öğrencilerimizi trene bindirmeye çalışıyoruz. Kalabriya zorlu bir nokta. Sicilya'yı toparlayabiliyoruz ama Sardinya zorlu kara bağlantısı yok, uçak bağlantısına bakıyoruz."

Öğrencilerden e-posta adreslerini sık sık kontrol etmelerini isteyen Büyükelçi Esenli, "Çünkü onların ülke içindeki seyahatlerine imkan tanıyacak özel izin belgelerini hazırladık. Büyükelçiliğimizin antetli kağıdıyla izin belgeleri sağladık. Onlarla seyahat etmeleri gerektiğini kendilerine hatırlatıyoruz." diye konuştu.

"Milano'ya 400 kişilik uçak gelecek"

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, şu ana kadar kendilerine Türkiye'ye dönme talebinde bulunan öğrenci sayısının 366 olduğunu ifade etti.

Milano'ya gelecek uçağın 400 kişilik kapasitesi olacağı bilgisini veren Başkonsolos Uludüz, "Biz uçağı dolduracağız gibi görünüyor. Fakat son saniyede vazgeçen, bir şekilde gelemeyen olacağı için bu gerçekten uçağa binildiğinde anlaşılacak gibi duruyor. Önceden bilet satışı yok. Orada satın alıp binecekler." dedi.

Öğrencileri sürekli bilgilendirdiklerini aktaran Uludüz, "Tabii psikolojileri çok hassas. Günbegün seyahat koşullarının zorlaştırıldığı, İtalya gibi coğrafi açıdan dağınık bir ülkede talepte bulunan 700 kadar öğrenciyi farklı yerlerden topluyorsunuz. Bazıları tek başına bir kasabada, köyde. Roma Büyükelçiliğimizle birlikte biz, o seyahati, İtalyan makamlarının da desteğini alarak kolaylaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkonsolosluktan öğrenciler için kumanya

Salgından en çok etkilenen Lombardiya'daki durumun kritikliği sebebiyle toplu sevk olamayacağı için ve halen tren seferlerinin olması sebebiyle Malpensa Havalimanını toplanma yeri olarak seçtiklerini aktaran Uludüz, "En uygun şekilde ama saatler öncesinde gelmelerini bekliyoruz. Son dakikada değil. Böyle komplike bir durum içerisindeyiz." dedi.

Başkonsolos Uludüz, öğrencilerin makul sürede Malpensa Havalimanı'na gelişlerini kolaylaştırmak ve bu kapsamda yerel yetkililere göstermeleri için hem İtalyan makamlarından hem de kendi sağladıkları geçiş belgelerini hazırlayarak, öğrencilere yolladıklarını belirtti.

Uludüz, İtalya içi seyahatlerinde ellerindeki geçiş belgesine rağmen bazı memurların direnciyle karşılaşması durumunda öğrencilerin vakit kaybetmeden başkonsolosluk acil numarasını aramalarını, bu şekilde sorunu çözebileceklerini ifade etti.

Bir şekilde toplanma yerine ya da Milano'ya erkenden ulaşanlara da otel ayarlamaları yapacaklarını anlatan Başkonsolos, şunları söyledi:

"Otelde kalması gereken, bir noktada taksi tutmak zorunda kalacak öğrencinin bu ilave ek masraflarını karşılayacağız. Devlet olarak onları orada bırakmayacağız. Normalde nasıl uçağa gidiyorsa treniydi, uçağıydı onlar kendileri karşılayacaklar. Onun dışındaki bütün ilave masraflarını biz karşılayacağız. Havaalanında çok beklemeleri ihtimaline karşın iyi tanıdığımız bir Türk restoranından da 400 kişilik kumanya hazırlatıyorum."

Kaynak: AA

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