İtalya'da Onlarca Kişinin Öldüğü Köprü Faciasından İlk Görüntüler

İtalya'nın Genoa kentinde üzerinde otoyol bulunan bir köprü çöktü. İtalyan medyası olayın, köprüdeki yapısal zayıflık nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti.

Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda acil durum ekibi gönderildi.

İşte faciadan ilk görüler;

İtalya'nın liman kentlerinden Cenova'da yoğun olarak kullanılan bir otoyol çöktü.

İtalyan haber ajansları, 100 metre yüksekliğindeki köprünün yıkıldığını ve çok sayıda araç ve insanın metrelerce yüksekten aşağı uçtuğunu duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlerde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel basın, 1960'larda inşa edilen A10 otobanında yaşanan kaza sonrasında soruşturma başlatıldığını ve olay yerine çok ambulans gönderildiği ifade edildi.

Görgü tanıkları en az 8-9 aracın aşağı yuvarlandığını aktarırken İtalyan Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, "Bu korkunç bir trajedi" açıklamasını yaptı.

Köprünün 1960'larda yapıldığı ve yakın zamanda tadilattan geçtiği açıklandı.

İtalyan haber ajansı Adnkronos, en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken çok sayıda insanın da enkaz altında kaldığını belirtti.

Çöken köprünün bir kısmı nehrin üzerinde konumlanırken, köprünün bir kısmı da yerleşim yerinin üzerinde.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada çok sayıda video ve görüntü paylaşıldı.