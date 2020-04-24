İtalya'dan BM'nin Libya'da insani ateşkes çağrısına destek
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İtalya'dan BM'nin Libya'da insani ateşkes çağrısına destek

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın ramazanın başlaması vesilesiyle Libya'da insani ateşkes için yaptığı çağrıyı desteklediğini bildirdi.

24.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:56
İtalya'dan BM'nin Libya'da insani ateşkes çağrısına destek

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın ramazanın başlaması vesilesiyle Libya'da insani ateşkes için yaptığı çağrıyı desteklediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın dört bir yanında Müslümanlar için kutsal ramazan ayının başladığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu vesileyle İtalya, BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın Libya'da insani ateşkes için yaptığı çağrıyı güçlü şekilde destekliyor. İtalya, Berlin Süreci'ne katılan bütün ülkelerin ve uluslararası organizasyonların gerçek ve kalıcı bir ateşkes yolunda ilk adım olan bu çağrıya, kendilerini açık şekilde ilişkilendirmelerini umuyor."

Libya'da son haftalarda çatışmaların yoğunlaştığına dikkatin çekildiği açıklamada, ramazan ayının silahların susması, Kovid-19 salgınıyla mücadele edilmesi, siyasi diyalog ve düzensiz göçmenler de dahil olmak üzere yerinden edilmiş pek çok savunmasız insanın yaşadığı zorlukların ve acıların hafifletilmesini sağlamak için fırsat olabileceği belirtildi.

Ülkede, bu durumun daha önce Ağustos 2019'da Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştiği de hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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